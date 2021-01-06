Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

Боливия зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на основе российских клинических исследований. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на РФПИ.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED)», — сказали в фонде.

Подчеркивается, что регистрация прошла в ускоренном режиме.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, регистрация вакцины в Боливии «спасет множество жизней и предотвратит распространение коронавируса».

В Боливии коронавирусом заразились 165 тысяч, выздоровели 134 тысячи, скончались 9 тысяч человек.

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