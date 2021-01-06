В Японии впервые выявили больше шести тысяч случаев коронавируса за сутки

В Японии за сутки выявили 6 001 случай коронавируса, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте минздрава страны.

Предыдущий рекорд был установлен 5 января — тогда заразились 4 912 человек. Эпицентром коронавируса остается Токио, где 6 января также подтвердили рекордное 1 591 заражение.

4 января премьер-министр Ёсихидэ Суга заявил, что правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Всего в Японии заразились 260 тысяч случаев коронавируса, выздоровели 206 тысяч, скончались 3,6 тысячи человек.

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