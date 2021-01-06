Названа продлевающая жизнь закуска

Научное исследование показало, что ферментированные продукты позволяют защитить здоровье сердца и сосудов и продлить жизнь, пишет Daily Express.

Как отмечается, кимчи — квашеная капуста в острых специях — отлично справляется с этой функцией.

«Блюдо кимчи может похвастаться широким спектром преимуществ для здоровья и может быть особенно эффективным, когда речь идет о снижении холестерина и снижении инсулинорезистентности — ключевого фактора развития диабета», — говорится в тексте статьи.

В ходе одного из экспериментов более 20 пациентов в преддиабетном состоянии в течение восьми недель ежедневно употребляли свежее или ферментированное кимчи. Те, кто ел закуску в ферментированном виде, ощутили благоприятный эффект: у них снизились инсулинорезистентность, уровень кровяного давления и масса тела.

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