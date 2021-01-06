Психологи назвали способы справиться со стрессом из-за пандемии

Справиться со стрессом в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции поможет принятие ситуации, считают психологи. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время неопределенность стала «новой нормальностью», заявила кандидат психологических наук, бизнес-тренер Кристина Иваненко. По ее словам, одним из актуальных понятий в сегодняшней психологии является «антихрупкость» – способность реагировать на неопределенность усилением.

Иваненко пояснила, что существуют три вида систем: первые в условиях неопределенности ломаются, вторые остаются стабильны, а третьи, «антихрупкие», становятся лучше. По ее словам, в новых реалиях неопределенность стала условием, которое необходимо не перетерпеть, а принять.

Заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрий Леонтьев также советует «настроиться на долгую полярную зиму» и не ждать, что все «быстро кончится». По мнению психолога, людям нужно свыкнуться с существованием ситуаций, в которых никто не может дать абсолютно правильных рецептов.

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