Тело погибшего достали из-под завалов в шахтах на Камчатке

Один из попавших под завал в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке найден мертвым, заявил директор по внешним связям компании «Тревожное зарево» ведущей добычу на месторождении, Алексей Войтов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Войтова, тело одного проходчика извлечено из-под завалов, поиски второго пропавшего продолжаются.

Ранее стало известно, что в результате обрушения в шахтах золоторудного месторождения на Камчатке под завалами оказались пять человек. Трое из них выбрались на поверхность самостоятельно, судьба еще двоих неизвестна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Люди оказались под завалом в шахтах на Камчатке

— СК и прокуратура начали проверки после обрушения в шахтах на Камчатке