Патриарх Кирилл в послании к Рождеству призвал молиться за больных COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем рождественском послании призвал молиться за пациентов с коронавирусом нового типа и врачей.

Текст обращения опубликован на сайте Русской православной церкви.

«Многие из наших братьев и сестер из-за вредоносного поветрия лишены ныне возможности посещать храмы. Вознесем о них прошения Милосердному Творцу, дабы Он <...> даровал болящим скорейшее исцеление и ниспослал Свою помощь врачам и всем медицинским работникам, самоотверженно борющимся за их здоровье и жизни», – отметил патриарх.

Он также назвал праздничные дни «особым временем для совершения добрых дел» и призвал явить милосердие к ближним, оказать помощь нуждающимся и утешить скорбящих.

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