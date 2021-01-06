Трамп подписал указ, мешающий членам движения «Антифа» въезжать в США
Действующий президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который ограничивает возможность членов ультралевого движения «Антифа» въезжать в США. Об этом сообщает РИА «Новости».
В распространенном заявлении Белого дома сказано, что действия движения провоцируют насилие, которое подрывает основы США и влечет опасность для жизней людей.
«Эти насильственные действия подрывают права мирных протестующих, уничтожают жизни, свободу и собственность народа нашей страны, особенно самых уязвимых людей», — говорится в указе Трампа.
Кроме того, этим документом глава Белого дома обязует главу госдепа Майка Помпео определить, относится ли антифа к категории иностранной террористической организации и «известной преступной организации».
Пока остается неизвестным, какие именно последствия будет фактически нести меморандум.
Данное решение может быть отменено демократом Джо Байденом после его инаугурации в президенты страны.
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