Трамп подписал указ, мешающий членам движения «Антифа» въезжать в США

Действующий президент США Дональд Трамп подписал меморандум, который ограничивает возможность членов ультралевого движения «Антифа» въезжать в США. Об этом сообщает РИА «Новости».

В распространенном заявлении Белого дома сказано, что действия движения провоцируют насилие, которое подрывает основы США и влечет опасность для жизней людей.

«Эти насильственные действия подрывают права мирных протестующих, уничтожают жизни, свободу и собственность народа нашей страны, особенно самых уязвимых людей», — говорится в указе Трампа.

Кроме того, этим документом глава Белого дома обязует главу госдепа Майка Помпео определить, относится ли антифа к категории иностранной террористической организации и «известной преступной организации».

Пока остается неизвестным, какие именно последствия будет фактически нести меморандум.

Данное решение может быть отменено демократом Джо Байденом после его инаугурации в президенты страны.

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