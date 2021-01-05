В Польше медуниверситет накажут за вакцинацию знаменитостей вне очереди

Власти Польши оштрафуют медицинский университет Варшавы на 250 тыс. злотых ($70 тыс.) за вакцинацию от COVID-19 политиков и знаменитостей вне очереди, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает ТАСС.

По его словам, люди, которые были вакцинированы с нарушениями, были записаны как врачи, которых прививают в первую очередь.

Недзельский отметил, что речь идет о нарушениях, которые были выявлены только в первые дни вакцинации.

Вакцинация в Польше началась 27 декабря. Скандал вокруг вакцинации вне очереди разгорелся уже в начале января. Прививки были сделаны, в частности, евродепутату Лешеку Миллеру и известной актрисе Кристине Янде. По их словам, им предложили якобы лишние дозы вакцины, которые в случае отказа пропадут.

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