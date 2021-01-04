Джонсон объявил национальный локдаун в Англии из-за COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Англии нового национального локдауна из-за распространения коронавируса нового типа, трансляцию ведет телеканал Sky News.

Жителям страны следует оставаться дома, «как в марте 2020 года», отметил премьер. По его словам, выходить из дома разрешается в случае острой необходимости, работать по возможности следует удаленно.

Кроме того, все школы и колледжи должны перейти на дистанционное обучение до середины февраля, подчеркнул Джонсон.

«Если начнет падать смертность и если каждый сыграет свою роль, следуя правилам, то я надеюсь, что мы сможем выйти из режима изоляции», — добавил премьер.

Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен объявить в стране тотальный локдаун из-за коронавируса.

За минувшие сутки в Великобритании выявлены рекордные 58 784 случая заражения коронавирусом, свидетельствует официальная статистика.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ: Джонсон объявит о тотальном локдауне в Великобритании

— Главврачи регионов Британии рекомендуют поднять уровень угрозы от COVID