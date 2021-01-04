Награжденного Путиным бизнесмена зарубили топором в Челябинске

Челябинского бизнесмена Артема Павлова, получившего от президента России Владимира Путина медаль, убили топором. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета (СК) России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, ведутся следственные мероприятия для задержания преступника, рассказали в пресс-службе. Отмечается, что во время покушения бизнесмен находился в магазине игрушек, он скончался после госпитализации от полученных ран.

Павлов был владельцем магазина игрушек и учредителем клуба «Дивизион». В декабря 2020 года он получил от президента России Владимира Путина медаль «Танкоград-Челябинск» за мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне.