Путин поручил дать инвалидам право на бесплатное второе высшее образование

Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 июля обеспечить внесение в российское законодательство изменений, которые позволят ставшим инвалидами гражданам получить право на приобретение второго высшего образования бесплатно. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе», — указано в документе.

Ответственный за исполнение поручения назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

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