Житель Крыма убил 1,5-годовалую дочь из-за плача

Житель Крыма убил свою полуторагодовалую дочь из-за ее плача, а затем пытался выдать это за несчастный случай, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что тело малолетнего ребенка без признаков насильственной смерти нашли в доме в Бахчисарае. Результаты медицинской экспертизы показали, что смерть малышки наступила из-за удушения.

По данным следствия, накануне отец истязал дочку, ставил в угол, а после убил ее, чтобы она перестала плакать. Потом он придумал версию, что девочка якобы отравилась угарным газом от неисправного печного отопления. Мужчина под угрозой расправы заставил супругу сказать то же самое.

В настоящее время 23-летний злоумышленник задержан, следствие готовится предъявить ему обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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