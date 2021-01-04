В России выявлен еще 23 351 новый случай коронавируса
Анна Светлова
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В России выявили 23 351 новый случай коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Больше всего случаев инфекции за последние 24 часа зарегистрировано в Санкт-Петербурге (3657), Москве (3591), Московской области (1250).
В стране за прошедший день выздоровели 21 154 пациента, скончались 482.
За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 260 138 жителей России, вылечились 2 640 036 человек, умерли 58 988.
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