В Хабаровском крае от коронавируса умерла пенсионерка-потрошительница
В Хабаровске скончалась пенсионерка Софья Жукова, которую в 2019 году обвиняли в жестоких убийствах трех человек. Об этом информируют «Аргументы и факты».
Отмечается, что она умерла от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В конце января 2019 года в поселке Березовка в Хабаровске обнаружили останки мужчины. В его убийстве и расчленении обвинили 80-летнюю Жукову, которая сдавала ему комнату.
В дальнейшем следствие выяснило, что женщина также жестоко убила восьмилетнюю девочку и 77-летнюю пенсионерку, которая временно проживала в ее квартире.
Всех своих жертв Жукова убивала топором, после чего расчленяла тела и выбрасывала недалеко от дома. Экспертиза признала женщину вменяемой.
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