В России отменили введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения РФ отказалось вводить обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по иностранному языку для одиннадцатиклассников. Соответствующий приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в государственный образовательный стандарт 2012 года, вводящий наряду с русским языком и математикой обязательный ЕГЭ по иностранному. Выпускники должны были сдавать его с 2022 года.

«Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным предметам «Русский язык» и «Математика», — сказано в приказе, который вступил в силу 4 января 2021 года.

В 2019 году Национальный родительский комитет обратился в Минпросвещения с просьбой отменить введение обязательного ЕГЭ по иностранному языку.

Решение принято по итогам широких общественных обсуждений, отметил замминистра просвещения Виктор Басюк. Исключение поддержали в том числе Российская академия образования, а также органы управления образованием подавляющего большинства российских регионов.

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