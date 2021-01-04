Зеленый щенок родился в Грузии, его назвали Гринчем

Щенок зеленого цвета родился под Новый год в грузинском селе Ахалцихского района региона Самце-Джавахети, передает телекомпания «Рустави 2».

Хозяева дали щенку лабрадора имя Гринч.

Владелец родившей щенка собаки рассказал, что с ним уже связались представители зоопарка, однако он не планирует отдавать щенка.

Гринч появился на свет вместе с семью братьями и сестрами.

Зеленый оттенок шерсти у щенка — крайне редкий случай. Такой цвет шерсти объясняется высоким содержанием биливердина в плаценте собаки.

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