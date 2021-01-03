Новый штамм коронавируса обнаружили в Греции
В Греции обнаружили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал Skai.
Так, коронавирус был обнаружен у шести человек, которые приехали в Грецию из Британии. Его наличие в организме показал экспресс-тест.
Позднее их анализы были направлены на дополнительную проверку, которая определила наличие «британского» штамма у четырех путешественников.
Телеканал уточняет, что пациенты находятся на карантине в гостинице.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.
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