Новый штамм коронавируса обнаружили в Греции

В Греции обнаружили заражение новым штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал Skai.

Так, коронавирус был обнаружен у шести человек, которые приехали в Грецию из Британии. Его наличие в организме показал экспресс-тест.

Позднее их анализы были направлены на дополнительную проверку, которая определила наличие «британского» штамма у четырех путешественников.

Телеканал уточняет, что пациенты находятся на карантине в гостинице.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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