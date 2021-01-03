Вирусолог оценил опасность новой болезни в Конго

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев оценил данные о появлении новой смертельной «болезни Х» в Конго. Об этом сообщает RT.

Он отметил, что такая информация требует более точного подтверждения.

По его словам, на данный момент пока рано «пугаться и пугать публику» и вообще реагировать на данные сведения.

«Мы все активнее начинаем посещать разные отдаленные местности, мы тем самым все активнее перемешиваем наш вирусологический багаж с багажом людей, которые живут в этих отдаленных странах», — подчеркнул Зуев.

Вирусолог добавил, что такие изменения могут становиться причиной новых заражений и рекомбинаций.

Ранее микробиолог из Конго Жан-Жак Муембе-Тамфум, в 1976 году открывший вирус Эбола, сообщил, что в стране могло появиться новое смертельное заболевание. По его словам, у одной из пациенток из города Ингенде были обнаружены симптомы геморрагической лихорадки, однако анализы пациентки не выявили возбудителей Эболы и следов других заболеваний.

По оценкам ученого, новое заболевание может оказаться таким же заразным, как COVID-19. При этом его летальность может быть сравнима с летальностью вируса Эбола, от которого погибает почти половина инфицированных.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— COVID со смертностью Эболы: в ДР Конго нашли новую болезнь

— Роспотребнадзор следит за данными о новой смертельной болезни в Конго

— Эпидемиолог призвал не паниковать из-за возможной новой болезни в Конго