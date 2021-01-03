Папа Римский принял отставку главы католиков Белоруссии Кондрусевича

Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Тадеуша Кондрусевича, являющегося председателем Конференции католических епископов, сообщает радио Ватикана.

«Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию», — указано в сообщении.

Папа Римский принял отставку Кондрусевича 3 января, в день, когда архиепископу исполняется 75 лет.

Архиепископ Кондрусевич был назначен митрополитом Минским и Могилевским в 2007 году, с июня 2015 года иерарх являлся председателем Конференции католических епископов Белоруссии.

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