Аэропорт Адена возобновил работу после атаки, в результате которой погибли более 20 человек. Об этом сообщает издание Al-Masdar Online на своей странице в Twitter.

Министры внутренних дел и транспорта Йемена, а также губернатор Адена открыли аэропорт для полетов, указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адана в момент прибытия самолета с членами нового правительства Йемена произошли мощные взрывы. В результате инцидента погибли более 20 человек, члены правительства не пострадали.

Власти Йемена заявили, что аэропорт обстреляли ракетами повстанцы из движения «Ансар Алла» (хуситы). Тем не менее член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бахити сообщил, что движение непричастно к нападению. После этого рядом с дворцом Маашик, куда переехали члены нового правительства после атаки на аэропорт, также прогремел взрыв.

Новое правительство Йемена было сформировано в середине декабря 2020 года в соответствии с Эр-Риядским соглашением, заключенным еще в ноябре прошлого года между Южным переходным советом (ЮПС) и признанными международным сообществом властями страны. 26 декабря оно принесло присягу президенту республики Абд Раббо Мансуру Хади в его временной штаб-квартире в Эр-Рияде.

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