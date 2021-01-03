ООН: в Ливии создали консультативный комитет по подготовке к выборам

Участники форума ливийского политического диалога и миссия ООН в Ливии выбрали 18 участников нового консультативного комитета. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на миссию ООН в Ливии.

«Миссия ООН в Ливии получила имена 28 кандидатов от форума ливийского политического диалога, — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, «мандат комитета будет строго ограничен по времени, его основной задачей станет внесение конкретный и практических рекомендаций, исполнение которых будет зависеть от решения пленарного собрания форума».

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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