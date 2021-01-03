Трое погибли в результате падения самолета в Мичигане

В американском штате Мичиган трое человек погибли в результате крушения самолета. Об этом сообщает Detroit News.

Отмечается, что в районе происшествия загорелся дом, жильцы которого сумели выбраться.

По предварительным данным, погибли пилот самолета и два пассажира. Точная информация о типе самолета отсутствует.

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