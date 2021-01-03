Около 11 тыс. человек остаются без света из-за непогоды в Псковской области

Порядка 11,2 тыс. потребителей в Псковской области остаются без электричества из-за налипания мокрого снега на проводах. Об этом сообщает Минэнерго РФ.

«Температура наружного воздуха — 0 градусов. К аварийно-восстановительным работам привлечены 112 бригад (348 специалистов и 103 единицы спецтехники)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения остается часть потребителей в 766 населенных пунктах Псковского, Печорского, Островского, Струго-Красненского и Себежского районов, около 11 200 человек.

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