Плывущие по реке багеты обнаружили в Петербурге

Жители Санкт-Петербурга заметили сотни багетов, плывущих в реке Карповке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Очевидцы отметили, что хлебобулочные изделия скапливались в полыньях в районе Карповского моста.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга направил на место инцидента специалистов, которые провели очистку местности.

«Специалисты устанавливают лицо, виновное в сбросе багетов в водный объект, в настоящее время осуществляется мониторинг имеющихся камер видеонаблюдения в целях фиксации фактов сброса в воду», — добавили в Комитете.

По одной из версий, таким образом от просроченной продукции решил избавиться местный продуктовый магазин.