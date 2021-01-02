Умер один из основателей экономической журналистики Александр Шадрин

Друзья и коллеги сообщили о смерти одного из основателей экономической журналистики и деловых коммуникаций Александр Шадрин, передает «Интерфакс».

Там добавили, что он умер на 51-м году жизни.

Причина смерти журналиста не уточняется.

Александр Шадрин начал работать в газете «Коммерсантъ» в 1991-м году, где он писал о становлении новой экономики России, достигнув должности глава отдела бизнес. После работал в газете «Русский телеграф». Затем снова возвращался в «Коммерсантъ» в 2005 — 2006 годах на пост замглавреда.

Кроме того, Шадрин работал в деловых коммуникациях: в качестве пресс-секретаря и директора по связям со СМИ и неправительственными организациям в компании ТНК-ВР, занимал пост вице-президента «Стройтрансгаза», руководителя общественных связей НК «Башнефть». Последним местом его работы была должность директора по связям с общественностью в «Росгеологии».