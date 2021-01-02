В квартирах новых жилых домов начнут устанавливать пожарные извещатели
Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев заявил, что в квартирах новых жилых домов начнут устанавливать автономные пожарные извещатели. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, установка начнется с 1 марта 2021 года.
Он уточнил, что данное правило внесено в свод требований по установке пожарной сигнализации.
Еникеев также не исключил, что извещатели будут обязательными для установки во всех многоэтажных домах без системы пожарной сигнализации.
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