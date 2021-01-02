Экс-глава УФСИН Северной Осетии получил 2,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями

Суд назначил бывшему начальнику УФСИН Северной Осетии Юрию Емельянову наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Отмечается, что с Емельянова также взыскана сумма ущерба в размере 3 млн рублей.

Приговор ему вынесен по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями - 2 эпизода).

Ранее сообщалось, что суд арестовал Емельянова за растрату.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Начальник УФСИН по Северной Осетии задержан за растрату

— Суд арестовал главу УФСИН по Северной Осетии