Экс-глава УФСИН Северной Осетии получил 2,5 года тюрьмы за злоупотребление полномочиями
Анна Светлова
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Суд назначил бывшему начальнику УФСИН Северной Осетии Юрию Емельянову наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.
Отмечается, что с Емельянова также взыскана сумма ущерба в размере 3 млн рублей.
Приговор ему вынесен по ч. 1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями - 2 эпизода).
Ранее сообщалось, что суд арестовал Емельянова за растрату.
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