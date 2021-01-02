Девушка-подросток с COVID-19 сбежала из клиники в Москве

В Москве 17-летняя пациентка с коронавирусом сбежала из Морозовской детской клинической больницы в канун Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что днем 31 декабря девушка 2003 года рождения самовольно покинула медучреждение. Она находилась в 17-м отделении в красной зоне с коронавирусом.

По словам источника, подросток сбегает из клиники уже не в первый раз. Она состоит на учете в отделе полиции по делам несовершеннолетних и в наркодиспансере по месту жительства. По факту самовольного ухода пациентки из лечебного учреждения полиция Москвы проводит проверку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек

— ВОЗ назвала число выявленных случаев COVID-19 за сутки

— Мясников назвал пользу для России от коронавируса