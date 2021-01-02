Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане

Произошедшее утром 2 января землетрясение в Дагестане ощущалось в Азербайджане. Об этом сообщает Республиканский центр сейсмологической службы, передает РИА «Новости».

«Землетрясение магнитудой 4.7 произошло на глубине 10 км, в приграничных районах Азербайджана ощущалось до 4-3 баллов», — говорится в сообщении.

Сейсмологи зафиксировали в Дагестане землетрясение магнитудой 4,6, сообщили ранее в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Толчки были зафиксированы в 4.05 мск. Эпицентр стихии находился в 21 км к северо-западу от города Дагестанские огни и в 12 км к северо-западу от Дербента. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

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