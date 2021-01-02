Более 860 машин сожгли во Франции в Новый год

Во Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль в ночь на 1 января. Об этом информирует радиостанция Europe 1.

Отмечается, что цифры о поджогах машин не фигурировали в релизе МВД страны о происшествиях в новогоднюю ночь в связи с тем, что глава ведомства Жеральд Дарманен направил префектам письмо с требованием не сообщать эти данные на местном уровне, «чтобы избежать любых элементов соревнования» по числу поджогов.

Согласно информации полиции и жандармерии страны, с которыми ознакомилась радиостанция, в ночь на 1 января по всей Франции неизвестные сожгли 861 автомобиль. Тогда как в прошлом году было зарегистрировано 1 457 поджогов.

С 30 октября во Франции был введен повторный карантин на фоне второй волны коронавирусной инфекции. С 15 декабря карантин в стране был заменен комендантским часом с 20.00. до 06.00.

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