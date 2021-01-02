В Киргизии задержали мужчину, планировавшего теракт в военной части

Спецслужбы Киргизии задержали мужчину, который намеревался совершить теракт в военной части. Об этом информирует РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

«В результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанный является гражданином Киргизии, это мужчина 1998 года рождения. По данным следствия, он планировал совершить задуманное при помощи самодельного взрывного устройства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Четверо подозреваемых в подготовке теракта в Махачкале арестованы на два месяца

— Еще 2 сотрудника МККК погибли при атаке на аэропорт Йемена

— В ЕС решительно осудили атаку на аэропорт в Йемене