Три ребенка стали жертвами пожара в доме в Великом Новгороде

Три ребенка погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Новгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Новгородской области.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Великий Новгород, на улице Зелинского.

«На момент прибытия дым шел из квартиры на 3-м этаже. Вскоре возгорание было ликвидировано. На месте обнаружены тела трех погибших детей», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту следственное управление Следственного комитета РФ по Новгородской области проводит доследственную проверку.

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