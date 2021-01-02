Старейшей жительнице Земли исполнилось 118 лет

Старейшей жительнице Земли — Канэ Танаке из Японии исполнилось 118 лет в субботу, 2 января. Об этом сообщил телеканал NHK.

Женщина появилась на свет 2 января 1903 года. С 2018 года ей присвоено звание старейшего жителя Земли.

В ноябре 2020 года газета «Маинити» сообщила, что Танак в мае 2021 года должна принять участие в эстафете Олимпийского огня Игр в Токио. 11 мая долгожительница должна преодолеть 200 метров, находясь в инвалидной коляске.

Отмечается, что Танака должна была принять участие в эстафете 2020 года, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Олимпийские игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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