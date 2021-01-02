Диетолог рассказал, сколько лишних килограммов можно набрать на новогодних праздниках

Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, как сильно можно прибавить в весе во время новогодних праздников, если забыть про здоровое питание и физические нагрузки, передает RT.

По его словам, речь идет о 2—3 кг.

Специалист отметил, что если кто-то набирает больше нескольких килограммов, то это не жир, а отек от различных солений, соленой рыбы, маринадов, квашеной капусты. Он пояснил, что такая еда задерживает жидкость в организме. Алкоголь также этому способствует.

Многие люди изначально имеют высокий процент жировой ткани, а поскольку жировая ткань гидрофильна, притягивает воду, то они особенно склонны к отекам, рассказал Калинчев.

«Поэтому все килограммы, которые люди наберут в течение этих, условно говоря, двух недель новогодних пиршеств и празднований, — это в первую очередь вода, отеки, которые после новогодних праздников, — сказал диетолог, отметив, что при правильном питании отек быстро уходит.

Эксперт также порекомендовал россиянам больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

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