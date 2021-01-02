Сотни птиц погибли в Риме во время пуска новогодних салютов

В Риме сотни птиц погибли в результате пуска салютов в Новогоднюю ночь. Об этом информирует газета Corriere della Sera.

Отмечается, что местные скворцы пытались спрятаться из-за громких звуков и ярких вспышек фейерверков у вокзала Термини, Большого цирка. Птицы, получив сердечный приступ, сталкивались с линиями электропередач и окнами домов, от ударов пернатые падали на землю. Некоторые из них погибли.

По данным газеты, перед Новым годом мэр Рима Вирджиния Раджи подписала указ о запрете запускать фейерверки и петарды с 31 декабря 2020 года по 6 января 2021-го.

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