Вассерман дал прогноз на наступивший год

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман дал прогноз на 2021 год. Об этом он написал в своем блоге на РЕН ТВ.

По его словам, в текущий год пройдет «под знаком» коронавируса. Публицист выразил мнение, что по всему миру вакцинация завершится через три года, а в России введенные из-за пандемии ограничительные меры смогут полностью снять уже к осени 2021 года.

Вассерман также отметил, что коронавирус стал уроком для человечества и сейчас все еще следует готовиться к худшему, «чтобы лучшее стало неожиданностью приятной».

Телеведущий также порекомендовал российским властям тщательнее следить за действиями США и Турции, так как эти государства в наступившем году могут устроить третью мировую войну. Также он проанализировал прошедшие в Соединенных Штатах президентские выборы. По его словам, результаты этих выборов дадут свободу демократической партии, которая могла быть причастна к нечестным подсчетам голосов.

Публицист также считает, что весной произойдет обострение конфликта в Донбассе, так как в ситуацию захочет вмешаться Вашингтон, чьи действия будут напрямую зависеть от реакции Москвы на происходящее в регионе.

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