Мужчина погиб в результате крупного пожара на заводе в Самаре

Один человек погиб в результате пожара в здании на территории территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» в субботу, 2 декабря, передает «Интерфакс».

Отмечается, что возгорание началось в 03.43 мск. В настоящее время спасатели занимаются разбором и проливкой конструкций.

Обрушились межэтажные перекрытия и кровля на общей площади 1250 кв. м. Жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.

К тушению огня были привлечены 213 человек и 84 единицы техники.

По факту произошедшего прокуратура Самары проводит проверку, будет дана соответствующая оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.

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