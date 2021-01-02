Мужчина погиб в результате крупного пожара на заводе в Самаре
Один человек погиб в результате пожара в здании на территории территории ОАО «Самарский подшипниковый завод» в субботу, 2 декабря, передает «Интерфакс».
Отмечается, что возгорание началось в 03.43 мск. В настоящее время спасатели занимаются разбором и проливкой конструкций.
Обрушились межэтажные перекрытия и кровля на общей площади 1250 кв. м. Жертвой пожара стал мужчина 1960 года рождения, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по региону.
К тушению огня были привлечены 213 человек и 84 единицы техники.
По факту произошедшего прокуратура Самары проводит проверку, будет дана соответствующая оценка действиям ответственных за обеспечение безопасности на территории завода.
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