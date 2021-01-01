Источник: уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов был уволен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах
По данным собеседника агентства, Дроганов был уволен указом президента.
Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен полковник полиции Алексей Диокин.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Экс-глава МВД Карачаево-Черкесии задержан в Москве
— РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ
— Офицера уголовного розыска уволили за «пьяное» ДТП в Курске