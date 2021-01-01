Источник: уволен глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов

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Глава столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Дроганов был уволен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах

По данным собеседника агентства, Дроганов был уволен указом президента.

Временно исполняющим обязанности начальника управления назначен полковник полиции Алексей Диокин.

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