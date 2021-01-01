В Москве два человека погибли при пожаре на кухне

В Москве погибли два человека при пожаре на кухне в квартире на Профсоюзной улице. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«В 16.48 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение о возгорании по адресу: ул. Профсоюзная, д. 126», — говорится на сайте спасательного ведомства.

В одной из квартир на четвертом этаже семнадцатиэтажного дома загорелись личные вещи и мебель на кухне на площади 10 кв. м. В результате погибли два человека.

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