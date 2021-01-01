Психолог рассказал, почему понижается настроение во время праздников

Заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов рассказал, почему наступает эмоциональный спад после новогодней ночи. Его слова приводит ТАСС.

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год — не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», — объяснил он.

Чтобы предотвратить апатичное настроение, психолог посоветовал россиянам доделать на каникулах оставшиеся со старого года дела, общаться с семьей и обратить внимание на свое здоровье.

Тхостов добавил, что в 2021 год лучше всего вступать с пониманием того, что тяжелые испытания когда-нибудь закончатся.

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