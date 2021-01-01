В России выявили еще 27 039 случаев коронавируса
Катерина Медведева
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В России выявили 27 039 новых случаев коронавируса. Такие данные приводит оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Также за прошедший день выздоровели 25 798 пациентов, скончались 536.
За весь период пандемии коронавирус подтвердили у 3 186 336 жителей России, вылечились 2 580 138 человек, умерли 57 555.
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