Пожар начался в лесу в Сочи во время запуска фейерверков

Лесная подстилка загорелась рядом с селом Верхний Юрт в Сочи на площади 500 квадратных метров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

По заявлениям очевидцев, возгорание произошло во время запуска фейерверков.

Сотрудникам экстренных служб удалось локализовать пожар, населенному пункту ничто не угрожает, заявили в МЧС. К ликвидации огня привлечены 36 человек и 11 единиц техники.