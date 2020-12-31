Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме после задержек
Марина Львова
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Московский аэропорт Домодедово вернулся к штатному режиму работы после задержек рейсов, вызванных ледяным дождем, сообщает РИА «Новости».
Как сообщил в аэропорту, по состоянию на 21.00 31 декабря аэропорт обслужил 187 вылетающих рейсов, до конца дня запланирован вылет еще 26 рейсов.
«Мы приносим извинения всем пассажирам, которые сегодня столкнулись с задержками рейсов», — отметили в Домодедово.
31 декабря полеты в Домодедово были временно ограничены из-за ледяного дождя.
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