В Домодедове возобновлены приостановленные из-за ледяного дождя рейсы
Антон Демидов
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Аэродромная служба Домодедово устранила наледь на взлетно-посадочных полосах, с них были возобновлены полеты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.
По его словам, службы аэродрома устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления.
«Были возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос», — сказал Власов.
Он отметил, что ситуация стабилизируется.
Ранее сообщалось, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя.
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