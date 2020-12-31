В Домодедове возобновлены приостановленные из-за ледяного дождя рейсы

Аэродромная служба Домодедово устранила наледь на взлетно-посадочных полосах, с них были возобновлены полеты. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил пресс-секретарь аэропорта Александр Власов.

По его словам, службы аэродрома устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления.

«Были возобновлены полеты с обеих взлетно-посадочных полос», — сказал Власов.

Он отметил, что ситуация стабилизируется.

Ранее сообщалось, что полеты в аэропорту были временно ограничены из-за ледяного дождя.

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