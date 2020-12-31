Венгрия отказалась закупать у РФ вакцины от COVID-19

Венгрия отказалась от закупок вакцины от коронавируса у РФ. Как сообщает Reuters, страна намерена закупать вакцины через механизмы поставок ЕС или напрямую из Китая.

Отмечается, что причина такого решения кроется в «недостаточных мощностях по производству вакцин».

Ранее Венгрия получила шесть тысяч доз российской вакцины «Спутник V» против коронавируса.

До этого глава МИД страны Петер Сийярто сообщил, что Венгрия получит образцы российской и китайской вакцин против коронавируса, чтобы протестировать их.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 81 млн заболевших, 57 млн выздоровели, больше 1,7 млн человек скончались. В России выявили уже 3 млн человек с COVID-19.

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