Путин снял с должности замгенпрокурора Виктора Гриня
Антон Демидов
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Заместитель генпрокурора Виктор Гринь освобождается от занимаемой им должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, Гринь покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года.
Он занимал должность заместителя генерального прокурора с 2006 года. До этого Гринь был прокурором Красноярского края.
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