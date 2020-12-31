Путин снял с должности замгенпрокурора Виктора Гриня

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь освобождается от занимаемой им должности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Гринь покинет свой пост в пятницу, 1 января 2021 года.

Он занимал должность заместителя генерального прокурора с 2006 года. До этого Гринь был прокурором Красноярского края.

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