Эксперт посоветовал сделать свежие тесты на коронавирус перед вакцинацией

Перед вакцинацией от коронавируса следует сделать свежие тесты на коронавирус и антитела, а также вспомнить о нежелательных реакциях на другие прививки. Об этом рассказал в эфире радио «Вести ФМ» проректор по клинической работе и дополнительному профессиональному образованию, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин.

«Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть, и ... результат отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка», — сказал Фомин.

Он уточнил, что абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям для вакцинации нет.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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