Часы-куранты запустили на колокольне Нижегородского кремля
Бернст Ю.
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Часы-куранты запустили на соборной колокольне Нижегородского кремля в полдень 31 декабря, передает РИА «Новости».
Корреспондент сообщил, что часы с гирями и курантами отбили первые 12 раз. Часы размещены на новой колокольне, построенной в 2020 году на месте уничтоженного в 1929 году собора.
Куранты будут бить каждые 15 минут и каждый час.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий заявил, что пуск курантов стал символическим началом торжеств в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.