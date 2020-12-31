Часы-куранты запустили на колокольне Нижегородского кремля

Часы-куранты запустили на соборной колокольне Нижегородского кремля в полдень 31 декабря, передает РИА «Новости».

Корреспондент сообщил, что часы с гирями и курантами отбили первые 12 раз. Часы размещены на новой колокольне, построенной в 2020 году на месте уничтоженного в 1929 году собора.

Куранты будут бить каждые 15 минут и каждый час.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий заявил, что пуск курантов стал символическим началом торжеств в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое будет отмечаться в 2021 году.