В Греции полиция оштрафовала девятерых подростков за «коронавечеринку»

В Греции на полуострове Халкидики полиция оштрафовала на €300 девятерых подростков за «коронавечеринку», сообщила газета «Прото тема».

Подростки сняли квартиру на курорте, где сейчас нет людей, чтобы повеселиться и не быть замеченными родителями.

«Незадолго до Нового года они устроили шумную «коронавечеринку». С напитками и музыкой вечер проходил хорошо, пока их не заметили полицейские, патрулирующие район», — сообщило издание.

Полиция вошла в квартиру и выписала каждому из подростков штраф в €300.

В Греции действует карантин, он будет действовать до 7 января. В это время запрещено выходить на улицу с 22.00 до 5.00. В стране коронавирусом заразились почти 138 тысяч, выздоровели 93 тысячи, погибли 4,7 тысячи человек.

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