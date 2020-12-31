Россиянам дали рекомендации по хранению салата «Оливье»

Эксперт по здоровому питанию, телеведущий и шеф-повар Сергей Синицын рассказал, как продлить срок хранения новогодних салатов. Об этом сообщает радио Sputnik.

«Оливье» и другие многокомпонентные салаты могут храниться 2-3 дня, но лишь при условии их заправки и смешивания непосредственно перед подачей на стол. Так, все компоненты блюда стоит хранить раздельно друг от друга.

Специалист не рекомендует замораживать такие салаты, исключение составляет шоковая заморозка. Шеф-повар настоятельно советует не делать много салатов.

Кроме того, Синицын призвал устроить себе разгрузку после новогодней ночи и несколько дней есть как можно больше зелени и других продуктов, которые улучшают метаболизм.

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